Felicità artificiale. Il lato oscuro del benessere

Felicità. La desideriamo tutti, la rincorriamo, la aneliamo. E spesso non la raggiungiamo. Oppure la raggiungiamo e non ci basta, non sembra felicità. Consideriamo la felicità un prodotto. Vorremmo provare sensazioni migliori, sentirci meglio. Non sentire quel cemento nel petto e quel senso di frustrazione che spesso la vita ci dona. Ah, i regali della vita! Vorremmo essere sempre contenti. Non soffrire. Per quell'amore finito male o mai iniziato, per quel lavoro degradante e inappagante. Siamo avidi di benessere. Non c'è niente di sbagliato in tutto questo forse. Forse è umano volere sempre migliorarsi, volere sempre di più dalle situazioni e da noi stessi. Ma la felicità non si compra, così spesso la cerchiamo nei farmaci. Quella "felicità artificiale" che non ci fa sentire male, che ci impedisce di piangere, di sentire il dolore. Quella che ci fa continuare a vivere in situazioni meschine: il farmaco non elimina il marito fedifrago, il collega cattivo, una famiglia violenta. In questo libro l'autore parla di felicità artificiali e porta esempi dei suoi pazienti, che facendo uso di psicofarmaci credono di stare bene. Continuano ad avere famiglie disastrate, mariti/mogli traditori, un lavoro inappagante, ma … si sentono bene. Un libro che ci mette davanti a quello che accade sempre più spesso nella nostra società, sino a giungere a quello che accade nella società americana, dove vengono somministrati psicofarmaci a bambini irrequieti, timidi o ansiosi. Ma "a volte gli esseri umani hanno bisogno di una massa critica di infelicità che li spinga fuori dalle situazioni brutte, offrendo così loro un'altra possibilità di trovare la felicità". Gli psicofarmaci, così facilmente prescritti dai medici, anestetizzano il dolore. Impediscono di piangere, ma anche di sfogarci. Non permettono di cambiare la situazione in cui vivamo. Solo noi possiamo farlo, se lo vogliamo. Una lettura a tratti inquietante, ma che ci mette di fronte ad una solida verità: non si scappa alla vita, nelle sue mille sfaccettature. Purtroppo o per fortuna.