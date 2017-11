Feng shui in cucina. Arredamento e ricette

Feng shui non solo nell'arredamento ma anche in cucina. Il libro Feng shui in cucina. Arredamento e ricette di Barbara Braj fornisce i migliori suggerimenti per far circolare le energie positive nel rispetto dei punti cardinali e liberare quelle negative dall'ambiente in cui il cuoco trasforma il cibo con l'uso dei cinque elementi: acqua, legno, fuoco, terra, metallo. Ma tesse anche una fitta rete di corrispondenze fra elementi, sapori, materiale delle stoviglie e modo di cottura, senza trascurare le analogie dei cibi con i principi Yin e Yang.

L'arte dell'equilibrio a tavola