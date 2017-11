Fenomeno Prius

Dal 1997 a oggi è stato raggiunto un traguardo storico. A dieci anni dal debutto sono uscite dalle catene di montaggio 1.028.000 Prius in quaranta paesi. 592.000 in Nord America, 315.000 in Giappone. In Europa la Prius ha raggiunto quota 100.000 unità in otto anni (il lancio commerciale avvenne nel 2000, in ritardo rispetto al Giappone) e 34.000 veicoli son stati consegnati negli ultimi 12 mesi: è il continente col più alto tasso di crescita. Secondo la Toyota il milione di Prius in circolazione nel mondo ha eliminato dall'atmosfera 4,5 milioni di tonnellate di CO2 rispetto ad analoghi modelli privi del sistema Hybrid Synergy Drive. Un'onda lunga La nascita esitante nel 1997 della prima generazione di Prius è raccontata da Hideshi Itazaki nel libro 'The Prius that shook the world'. Nel 2003 ha fatto la sua comparsa il nuovo modulo ibrido e la nuova linea, quella odierna. Entro il 2010 arriverà la terza generazione, più grande ed eco-efficiente. E forse anche nuovi modelli. Perché la Prius Quando uscì, dieci anni fa, non se ne accorse quasi nessuno. Il design dell'auto è discutibile. La forma goffa, possibile handicap, è divenuta però simbolo riconoscibile della sua tecnologia, cosa che alla collega ibrida Honda Civic non è successa dato che la sua livrea è quella delle sorelle, meste berlinette a tre volumi. L'ha scritto in un altro modo il New York Times il 4 luglio 2007: "Perché la Toyota Prius gode di tanto successo, con vendite oltre le 400.000 unità negli Stati Uniti, mentre tutte le altre ibride faticano a trovare compratori? Forse perché chi compra una Prius ci tiene a far sapere a tutti che sta guidando un'ibrida". Cosa fanno le altre Honda, pioniera dell'ibrido con la Insight, continua a vendere la sua Civic Ima ma ha rinunciato alla versione ibrida della Accord, io cui consumi non differivano molto dall'omologa versione normale, e costava di più. Ora sta pianificando di lanciare una nuova ibrida con un design a sé, non come una convertita. General Motors ha creato il prototipo Chevrolet Volt, che sarà in produzione quando saranno sviluppate "batterie adatte". Nel frattempo vende la Saturn Vue, piccola sport utility, che però non puà andare solo a elettricità. Hanno piani per lanciare altre 12 conversioni di modelli ibridi. Ford Motor Company ha due Suv ibridi, Ford Escape e Mercury Mariner. Non ha target di vendita anche se le vendite dell'Escape sono arrivate a 22.000, + 10%. Il ritratto del guidatore Secondo Forbes Auto (13/12/2007) uno studio di Scarborough Research nota che i possessori di auto ibride sono più vicini del resto della popolazione a un reddito di 100.000 dollari all'anno, votano democratico, hanno una laurea, sono informatizzati, lavorano con le e-mail, sono fruitori delle nuove tecnologie (telefonini con funzioni avanzate, lettori MP3 e camere digitali). E per il 23% hanno più di 50 anni. Chi ha la Prius Ecco alcuni degli opinion leader che guidano una Toyota Prius.