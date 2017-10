Fernanda Pivano su LifeGate Radio

La scusa è la notizia dell'uscita del nuovo libro di Fernanda Pivano, "Complice la Musica", in cui la grande scrittrice intervista 30+1 cantautori italiani. Eccoli: Claudio Baglioni, Edoardo Bennato, Samuele Bersani, Vinicio Capossela, Adriano Celentano, Riccardo Cocciante, Fabio Concato, Carmen Consoli, Paolo Conte, Cesare Cremonini, Lucio Dalla, Fabrizio De André (intervista immaginaria), Teresa De Sio, Franz Di Cioccio, Dolcenera, Niccolò Fabi, Eugenio Finardi, Ivano Fossati, Francesco Guccini, Jovanotti, Luciano Ligabue, Gianna Nannini, Neffa, Gino Paoli, Piero Pelù, Ron, Enrico Ruggeri, Peppe Servillo, Roberto Vecchioni, Antonello Venditti, Federico Zampaglione e Vasco Rossi (che apre il libro con una dedica alla Pivano). Quello che ci è venuto in mente è di riproporvi l'incontro avuto con lei l'8 maggio del 2003. In cui ci ha raccontato di Bukowski, Vasco, De Andrè... Buon ascolto.