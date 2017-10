Festival Cinemambiente, a Torino

Diretto da Gaetano Capizzi, il Festival si è accreditato in questi anni come la più importante manifestazione cinematografica italiana a tematica ambientale e oggi è il primo festival europeo a ?Emissione zero?. Accanto alle due sezioni dedicate al Concorso internazionale documentari e al Concorso italiano documentari, si affianca per la prima volta, il Concorso internazionale cinema di animazione che mostra come l?animazione abbia in Piemonte un distretto importante che offre insegnamento e opportunità di lavoro. Per il trentennale della tragedia di Seveso e il ventennale di Chernobyl, Cinemambiente propone Per non dimenticare, una selezione di film, documenti inediti e testimonianze d?epoca sulle nubi tossiche che hanno condizionato e compromesso il futuro di migliaia di persone e avvelenato la terra. A questi temi è dedicata la mostra curata da Mauro Galligani, fotoreporter di fama internazionale e collaboratore di testate come Epoca, Panorama, Life che ripercorre in 50 scatti le tragedie di Seveso e Chernobyl. Mauro Galligani incontrerà il pubblico di Cinemambiente, insieme a Stefania Senno, la bambina il cui volto devastato dai veleni è stato pubblicato dai giornali di tutto il mondo. Trent?anni dopo, Stefania vuole ancora testimoniare quell?esperienza e ricordare il disastro provocato dalla ?fabbrica dei profumi?. La retrospettiva Tempi Moderni - Il cinema e l?industria in Italia, organizzata in occasione del centenario dell?Unione Industriale di Torino, è a cura di Sergio Toffetti e realizzata dal Centro Sperimentale di Cinematografia/SNC ? Cineteca Nazionale. La sezione Global Vision propone quest?anno due diversi programmi. Il primo, dedicato a Diritti Umani e Ambiente, realizzato con Amnesty International Italia, avvia una riflessione sul rapporto tra diritti umani e ambiente, partendo dal presupposto che accanto al diritto civile e politico e a quello economico sociale e culturale, il diritto all?ambiente, alla pace e allo sviluppo sia da considerarsi inalienabile. Negli ultimi anni numerosi ambientalisti sono stati aggrediti o perseguitati dai loro governi per le battaglie che hanno condotto a favore dell?ambiente. A circa vent?anni dalla morte di Chico Mendes, ucciso nel 1988 per la sua militanza nei seringueiros che lottavano contro la deforestazione del Brasile su scala industriale, il film Voice of the Amazon di Miranda Smith, apre la sezione dedicata ai Diritti umani. Saranno presenti: