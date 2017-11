Festival della creatività

Da Dario Fo a Marcello Lippi Il ricco programma è articolato in decine di iniziative, centinaia di occasioni per declinare la creatività nell?arte o nella comunicazione, nell?innovazione o nella ricerca. Conferenze e dibattiti con la partecipazione, tra gli altri, del premio Nobel Dario Fo, Vincenzo Cerami, Nicola Piovani, Arnaldo Pomodoro, Alessandro Mendini, Oliviero Toscani, Derrick De Kerkhove, Renzo Rosso, Marcello Lippi, Franco Battiato. Prevista anche la partecipazione di una qualificata rappresentanza istituzionale, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani, il ministro per gli Affari regionali e per le autonomie locali Linda Lanzillotta, il sottosegretario per le Riforme e l?innovazione nella pubblica amministrazione Beatrice Magnolfi. Una grande area dedicata alle aziende, alle istituzioni, alle università e ai centri di ricerca per presentare progetti e prodotti innovativi. Tecnica o creatività? Per vincere un grande appuntamento sportivo come la Coppa America 2007 su cosa puntare, sulla solidità della tecnica o sulla leggerezza della creatività? I protagonisti della famosa sfida velica ne parleranno al Festival della Creatività dove accanto agli incontri sono previsti tanti eventi tematici dedicati al mondo delle imprese e poi quelli relativi alle arti e alla creatività e alcune iniziative tematiche: