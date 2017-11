Scrivi una lettera alla Terra

Lettera Sostenibile - Simona Roveda by LifeGate Radio Lettera Sostenibile - Enea Roveda by LifeGate Radio L'invito è rivolto a tutte le persone che vogliono contribuire a cambiare il futuro, dando la propria interpretazione del concetto di sostenibilità. Scrivere una lettera, rigorosamente a mano, al pianeta, alla natura e a tutte le persone che possono contribuire a cambiare il futuro. Per mettere nero su bianco gli ideali, le speranze, i rimproveri, i sogni, quello che pensiamo debba essere il concetto di sostenibilità, non solo come attenzione verso l'ambiente, ma come valore da vivere ed esprimere in prima persona, ogni giorno, con ogni gesto. L'indirizzo Le lettere scritte vengono convogliate alla categoria fuori concorso "Lettera sostenibile" del Festival delle Lettere, giunto quest'anno alla settima edizione. Per partecipare è necessario spedire la lettera entro il 10 settembre 2011 (fa fede il timbro postale) a: Festival delle Lettere Via De La Salle 4 20132 Milano. Scritta a mano La lettera, rigorosamente scritta a mano, dovrebbe essere accompagnata da una versione stampata al computer (per sicurezza) e dal modulo di adesione disponibile sul bando di concorso scaricabile dal sito Festival delle Lettere. La lettera vincitrice sarà premiata da LifeGate in occasione dell'evento conclusivo del festival, domenica 9 ottobre presso il teatro Dal Verme di Milano. A Impatto Zero® La partnership con LifeGate è una delle più importanti novità di questa edizione del Festival delle Lettere, e coincide con la resa a Impatto Zero® dell'evento, riducendo al minimo l'impatto ambientale dell'intera iniziativa. Il Festival delle Lettere aderisce al progetto di LifeGate che riduce e compensa le emissioni di CO2 contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita. Per non lasciar traccia sull'ambiente, ma solo sul cuore.