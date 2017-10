Fiera del Libro di Torino, evento speciale: “Lingua madre”

Sviluppando coerentemente la loro vocazione sperimentale, Torino e il Piemonte hanno approfondito negli ultimi anni il rapporto tra identità e differenze, ponendosi come un laboratorio ideale di incroci e ibridazioni culturali. Ne è ultima e recente testimonianza la straordinaria operazione di Terra madre, che ha posto il Piemonte al centro di un'autentica rivoluzione copernicana dell'alimentazione, su scala mondiale. La crescente vocazione internazionale di Torino, già rafforzata dai Giochi olimpici d'inverno, ha trovato un ulteriore riconoscimento nella nomina dell'UNESCO a Capitale mondiale del Libro 2006-2007. Anche in connessione con questo evento, la Regione Piemonte (che ha assunto la Presidenza di turno per il 2004-2005) e la Fiera del libro intendono porre al centro della prossima edizione, attesa al Lingotto dal 5 al 9 maggio, una grande iniziativa che riprende e sviluppa le idee-guida di Terra Madre in un contesto specificamente letterario. Il progetto, denominato per analogia Lingua Madre, vuole portare a Torino una cinquantina scrittori, principalmente extraeuropei, che lavorano sul patrimonio della loro tradizione culturale, ma in senso fortemente sperimentale e innovativo, in modo da creare un valore aggiunto di ricerca e di conoscenza. E' la direzione di lavoro in cui operano già attivamente molti scrittori asiatici, africani e latino-americani, i quali utilizzano la nuova lingua (per lo più inglese o francese) per approfondire il rapporto tra identità, radici e il mondo "altro", assumendo su se stessi le difficoltà ma anche le straordinarie potenzialità della multiculturalità. Gli scrittori ospiti del progetto Lingua madre si porranno dunque come esempi significativi delle interazioni culturali che stanno ridisegnando la mappa letteraria del nuovo millennio. Personaggi già noti e tradotti, altri emergenti e non ancora presenti in Italia, ma tutti portatori di una forte tensione conoscitiva ed espressiva. Sul palcoscenico appositamente realizzato dalla Regione Piemonte, saranno protagonisti di readings, incontri con i lettori e gli studenti delle scuole, workshops e laboratori sul problema della traduzione, concentrati prevalentemente nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio. Il palinsesto degli incontri, cui prenderanno parte anche una trentina di scrittori italiani vicini per affinità tematica, sarà arricchito da momenti musicali e di spettacolo di gruppi italiani e stranieri che lavorano nella stessa direzione delle ibridazioni espressive. Uno degli scopi del progetto è anche quello di stabilire un network mondiale che resti operante anche al di là dei giorni della Fiera, e accolga le raccomandazioni dell'UNESCO circa la creazione di una rete organica che riunisca le città che sono già state capitali mondiali del libro, i sistemi bibliotecari e le istituzioni impegnate sul fronte della traduzione (nel progetto di Torino World Book Capital figura espressamente la costituzione di un Fondo europeo per la traduzione dalle lingue rare). Attesi a Torino Tahar Ben Jelloun, ormai di casa in Italia; i caraibici Patrick Chamoiseau, Madison Smartt Bell, Raphael Confiant, Edouard Glissant, Dionne Brand; gli indiani Nadeem Aslam, Anita Rau Badami e Wikas Swarup, il keniota Shafique Keshavjee, il libanese Selim Nessin, il cubano Daniel Chavarria, la turca Yadé Kara, l'afgana Saira Shah, il somalo Nuruddin Farah, i sudafricani Achmat Dangor e Kakes Mda. Ma ci saranno anche grandi poeti dialettali italiani, come Franco Loi, che usano il dialetto in senso sperimentale. Complessivamente, il progetto Lingua madre si propone di aggiungere un nuovo e significativo tassello alla preservazione e valorizzazione di realtà culturali ancora poco note, in un più largo contesto internazionale, riaffermando la vocazione piemontese ad una apertura concreta alle differenti realtà che compongono l'attuale panorama mondiale. E' previsto un esplicito collegamento all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, attraverso eventi che approfondiscano i rapporti tra letteratura e cibo, così come si sono evoluti nelle varie culture nel corso della storia. M. Consuelo Vignarelli e Francesca Sironi