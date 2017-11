Film al femminile. Se il cinema si tinge di rosa

?Chick? nel linguaggio familiare e colloquiale inglese significa ragazza. Allora si capirà facilmente che questo libro parla di ragazze e di donne protagoniste di film. Donne che hanno rappresentato un?epoca, un modo di pensare. Donne che spesso ci hanno fatto sognare. Che ci hanno insegnato qualcosa. Che ci hanno fatto ridere e pensare. Donne alle quali abbiamo pensato di somigliare, almeno in qualche aspetto. Un libro composto da 110 schede, rigorosamente ?in ordine alfabetico di ragazza?. E? bello notare leggendo queste schede, come alcuni registi uomini abbiano raccontato e analizzato personaggi femminili. Come li abbiano resi vivi ed interessanti. Pensiamo a Clint Eastwood col la sua Maggie Fitzgerald in ?The Million Dollar Baby?. E ce ne sono moltissimi altri di casi come questo. Un libro davvero interessante, divertente, ironico. Due sguardi che si incrociano e si completano: quello scrupoloso del critico cinematografico, Enrico Giacovelli, e quello più ironico e intimistico della giornalista Viviana Ponchia. Un?unica meta (perfettamente raggiunta) : far rivivere al curioso lettore le emozioni del grande cinema al femminile. Silvia Passini