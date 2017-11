Filosofia e metodologia neell’attività Shiatsu

"L'attività dello Shiatsu ha la caratteristica di operare nell'ambito del miglioramento della salute, della prevenzione e del mantenimento dello stato di benessere delle persone e dell'incremento della loro vitalità, senza prevedere per l'esercizio di tale professione la necessità di aver conseguito una laurea in medicina o titolo paramedico già riconosciuto come fisioterapista, infermiere o massofisioterapista, dalle quali professioni lo Shiatsu è autonomo e distinto, in quanto prevede quadri di riferimento teorici e, soprattutto, di pratica manuale, distanti e non assimilabili dall'una all'altra formazione. Tutti coloro che vogliono imparare l'Arte dello Shiatsu devono compiere uno specifico percorso didattico teorico pratico che riguarda esclusivamente la tecnica Shiatsu." E' considerato fondamentale alla lettura di una eventuale regolamentazione su questa disciplina la comprensione dell' "approccio globale ed unitario della salute dell'uomo" per lo Shiatsu, l'acquisizione nella consapevolezza della complessità del sistema vigente, della stretta integrazione tra livelli fisiologici, energetici e psichici, nonché dell'importanza dell'equilibrio tra individuo e ambiente. Tutto ciò al di fuori dell'attuale ambito sanitario e universitario per come oggi si propongono. Questi sono i requisiti essenziali perché lo Shiatsu mantenga la sua dignità ed efficacia nel proporsi nella società, ma anche, ed é molto importante, perché la disciplina dello Shiatsu possa collaborare con le sue caratteristiche specifiche con il mondo medico e ospedaliero, come tra l'altro, é stato fatto in molti casi in Italia e nel mondo. Purtroppo, sono stati proprio l'ambiente sanitario e quello universitario che in genere hanno ignorato questo fenomeno se non addirittura deriso la pratica e la filosofia particolare dello Shiatsu. Dobbiamo per forza constatare che l'Università non è oggi assolutamente in grado nemmeno di capire questo fenomeno, soprattutto per motivi culturali: realisticamente parlando, un insegnamento universitario ha bisogno di almeno 12-15 anni per costruirsi una tradizione Shiatsu che rappresenti e rispetti i suoi intrinseci connotati. Douglas Gattini Presidente della Federazione Italiana Shiatsu