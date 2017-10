Fiori che accompagnano le nostre passeggiate

In primavera durante le nostre passeggiate e tra i primi fiori che compaiono nei nostri prati e che ci faranno compagnia durante tutta la bella stagione c'è la pratolina. Con il suo fiore possiamo fare un infuso per lenire le palpebre arrossate, mentre le foglie possono essere aggiunte ad insalate miste per avere un effetto depurativo e leggermente lassativo (meglio raccoglierle dopo la fioritura in modo che abbiano perso la loro peluria). Una pianta infestante dalle foglie pelose e dai caratteristici fiori blu che compare dalla fine di aprile è la borragine, dai molteplici usi: le foglie giovani crude in insalata, cotte lessate per torte, ravioli e minestre, le foglie fresche schiacciate per lenire le scottature. L'infuso viene usato come emolliente, depurativo, diuretico coadiuvante per febbri e sedativa per la tosse. Ad aprile chi è ansioso o iperteso può raccogliere le foglie e i fiori del biancospino per fare un infuso calmante. Dalla fine del mese si possono iniziare a raccogliere le prime fragole, che oltre ad avere una decisa azione disintossicante per fegato e reni sono anche un ottimo ricostituente in virtù del loro contenuto in vitamine A, B, C, E e K, sali minerali e zuccheri (levulosio). Mentre le foglie, ricche di tannini, sono usate in infuso come leggero astringente per problemi di diarrea. Laura Sarzi