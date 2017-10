Fiori di Bach ed emozioni: l’incertezza

Cerato Dubbioso, cerca continuamente consigli, sfiducia nella propria intuizione, debole di carattere, influenzabile, incertezza. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: Fiducia in sé e nella propria intuizione, contatto con l'inconscio collettivo, certezza, ispirazione, saggezza. Scleranthus Indeciso fra due possibilità, cerca di arrivare alla soluzione da solo, oscilla da un estremo all'altro sia emotivamente che fisicamente, problemi di equilibrio. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: Equilibrio interiore, chiarezza. Gentian Pessimista, scettico, reagisce con depressione, ogni piccolo compito é vissuto come un gran peso, facilmente scoraggiato di fronte ai problemi, incertezza e dubbio per mancanza di fiducia. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: Fiducia e fede nel futuro e nel superare gli ostacoli. Gorse Senza speranza, disperato, depresso, rassegnato, deluso, si lascia convincere ma contro la propria convinzione. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: Speranza, ottimismo, accettazione del proprio destino. Hornbeam Stanchezza mentale, confusione, depressione da stress mentale o da monotonia di routine, dubbi su come affrontare la giornata, difficoltà di concentrazione. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: Forza e vitalità, carichi mentalmente. Wild oat Non ha trovato la propria vocazione nella vita, insoddisfatto, annoiato, non riesce a scegliere fra tante possibilità. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: Percepire e realizzare la propria vocazione, unire tutti i talenti. A cura dell'Unione di Floriterapia