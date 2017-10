Fiori di Bach ed emozioni: la paura

Rock Rose Terrore, panico, stati di estrema angoscia, fobia, incubi, emergenza, paura della morte. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: Arrendersi al destino, distacco e prontezza in caso di emergenza, coraggio. Mimulus Tutte le paure del mondo a quale si riesce a dare un nome, per esempio, paura dell'animale, del freddo, del futuro, della malattia, di nuove situazioni, timidezza, ipersensibile con i sensi (freddo, rumore, luce ecc.), nervosismo. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: Comprensione, calma, fiducia, coraggio. Cherry Plum Paura di perdere il controllo, delle emozioni forti, della propria impulsività, della propria ira, della pazzia; paranoia, tensioni, disperazione. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: Affidarsi nelle mani di Dio e lasciarsi andare, stabilità mentale. Aspen Paura vaga e sconosciuta, tremolio, presentimenti, ansia, incubi, paure collettive, superstizione, nervosismo. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: Coraggio di affrontare l'ignoto. Red Chestnut Iperpreoccupazione per i propri cari, teme il peggio per le persone amate, ansia, disperazione. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: Dare la libertà a quelli che amiamo di fare il loro cammino, fiducia, pace interiore. A cura dell'Unione di Floriterapia