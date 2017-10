Fiori di Bach per i bambini

I fiori di Bach, con il loro impulso sottile, agiscono sul cosiddetto campo bioenergetico, riportando il bambino in una condizione di equilibrio ed evitando che certe emozioni cristallizzino nella sua personalità. Poiché non si tratta di medicine tradizionali né di fitoterapici, i fiori di Bach possono essere usati senza controindicazioni, eventualmente mettendo una goccia di concentrato di fiore in 10 ml di acqua in modo da ridurre al minimo l'alcol e somministrando al bimbo 4 gocce del preparato per 4 volte nell'arco della giornata. I bambini reagiscono ai fiori con maggior rapidità rispetto agli adulti: entro poche ore o al massimo pochi giorni, fanno capire chiaramente quando una combinazione è utile oppure non serve più, semplicemente rifiutandosi di assumerla. Nel caso di disturbi persistenti è probabile che il conflitto spirituale origini e/o coinvolga anche i genitori, che dovrebbero anch'essi assumere i fiori giusti per loro. Vediamo ora alcuni esempi di fiori tra i più noti e i sintomi che ne richiedono l'utilizzo: Aspen paura di restare soli, di dormire al buio, dell"uomo nero". Centaury eccessiva sensibilità agli elogi e ai rimproveri. Cerato a scuola continuano a correggere anche se ciò che hanno scritto è giusto. Cherry Plum scoppi d'ira incontrollati. Clematis a scuola sono distratti e sognano ad occhi aperti. Holly gelosia e rabbia per la nascita del fratellino. Impatients bambini che non riescono a rimanere seduti. Larch a scuola si sentono inadeguati. Mimulus si aggrappano paurosamente alla madre. Vervain bambini iperattivi, difficili da mandare a letto la sera. Vine bambini aggressivi che picchiano i loro compagni. Rescue remedy per i traumi improvvisi, come pronto soccorso fisico e psicologico. Anna Paioncini