Fiori di Bach: diversità e crescita

I tipi di paure sono diversi. I fiori di Bach ci indica per ognuna il rimedio floreale adatto per crescere interiormente e sviluppare la virtù opposta. Mimulus, che vive lungo le rive dei ruscelli, è uno dei primi fiori scoperti dal medico gallese nel 1928. Chi ha bisogno di Mimulus è la persona timida che soffre delle paure della vita quotidiana, paure concrete, reali, come quella degli animali, dell'acqua, della malattia, di certe persone, di affrontare nuove situazioni. Comprensione e coraggio sono le qualità positive che si sviluppano assumendo Mimulus. Stato d'animo, quello di Mimulus, da non confondere con le paure di coloro che si ritengono inferiori, di poco valore e che temono di fallire. E' l'insicurezza che crea questo disagio e corrisponde al fiore Larch. Il tipo Larch si sottomette facilmente e spesso cede prima di affrontare una prova, perché non si sente all'altezza e perciò pensa di fallire. Un'altra paura è quella di commettere errori unita alla smania di voler essere perfetto a tutti i costi e con la tendenza a un'eccessiva autocritica: può provocare insonnia e ansia. Pine libera da questi comportamenti e offre la possibilità di fare anche qualche errore, in questo caso positivo. Il rimedio per la paura incontrollabile, il panico che conduce alla paralisi mentale e al blocco fisico è Rock Rose. La persona è molto spaventata, vive l'angoscia della morte insieme con una serie di sensazioni corporee che moltiplicano il terrore. Questo stato d'animo, che provoca anche reazioni fisiche (tachicardia, sudorazioni, senso di soffocazione e di mancamento, vertigini) può sorprendere tra la folla, nella notte, a causa di un incubo, per la paura di perdere una persona oppure, inspiegabilmente, all'improvviso, senza una precisa ragione. E' un disturbo che può nascere dopo un accumulo di notevole stress o dopo un trauma. Pian piano il fiore crea distacco dall'ambiente o dalla situazione che terrorizza e mette in condizioni di dominare la paura. Star of Betlehem, invece, ci aiuta a superare un trauma di qualsiasi natura e può essere indicato anche in caso di "blocchi" provocati da pesanti critiche da parte di un superiore, di un genitore o comunque di una persona di autorità. La paura Cherry Plum è quella di perdere il controllo, di impazzire, o di fare del male. Può diventare una fissazione e tende all'ossessione. Il fiore insegna ad essere se stessi e spontanei. Le paure vaghe ed inspiegabili si trovano nello stato d'animo negativo di Aspen. Legato all'ignoto, al soprannaturale, a vaghe percezioni di presenze, sensazioni di presagio che qualcosa di terribile stia per accadere. Una grande sensibilità per l'ambiente, la percezione di tensione e paure, causano questa sensazione inspiegabile che spesso provoca incubi notturni. Non si è in grado di elaborare ciò che si percepisce mentre assumendo Aspen si aumenta tale capacità. Red Chestnut è il fiore per chi si preoccupa eccessivamente per i propri cari immaginandosi disgrazie e tende a soffocare gli altri con la sua apprensione, creando la propria e l 'altrui infelicità. Unione Floriterapia