Fisica del corpo energetico a Milano

Il Centro Studi Terapie Naturali, unico nel suo genere, è un'associazione senza scopo di lucro nata per definire e studiare il Corpo Energetico, in quanto campo di intervento delle discipline di riequilibrio energetico. A metà ottobre è in programma un corso che si rivolge a medici e ad altri operatori nel campo della salute, ai quali saranno offerti - oltre ad un indispensabile quadro teorico - sistemi di rilevazione vibrazionale utili nella loro pratica professionale. Si articola in sei lezioni, muovendosi a partire dalle necessarie nozioni nel campo della fisica (fisica atomica e quantistica, campo elettrico e campo magnetico, radiazioni corpuscolari e ondulatorie, ecc.) e dei sistemi diagnostici fisici tradizionali (elettroencefalogramma, raggi X, risonanza magnetica nucleare, ecc.). Si passa dunque allo studio dell'utilizzo dei campi elettrici e magnetici per scopi terapeutici e ad un'approfondita analisi dei comportamento dei biofotoni. Infine, vengono presentate le modalità di funzionamento delle principali terapie energetiche, di innovativi metodi di indagine fisica sul corpo energetico e dei sistemi diagnostici in questo campo. I docenti sono Bruno Morpurgo, dottore in Fisica, espero nel "Body Alignment" (Allineamento dei Corpi Sottili) e da Alberto Ugo Caddeo, noto eperto in Terapie Vibrazionali, oltre che Medico Chirurgo, Agopuntore e Psicoterapeuta Per informazioni: Centro Studi Terapie Naturali Via Biancardi 2, 20149 Milano, 02-43912243 328-2198449 e-mail: cs.terapienaturali@tiscalinet.it