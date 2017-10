Fisiognomica del piede

Che cosa è la Reflessologia e qual è la sua funzione? Chi è il Reflessologo e come interviene? Come possiamo approcciarci alla Reflessologia ed al Reflessologo? Quali sono i criteri da considerare per stare bene? In che modo possiamo conoscere i nostri piedi? Il dolore ci aiuta nei nostri cambiamenti? Il dolore è uno stimolo? Come possiamo interpretare i segni che portiamo nel piede? Come possiamo rilevare il nostro stress dall'interpretazione di questi segni? Tutte le domande alle quali questo volume cerca di dare una risposta a tutti coloro che si interessano del proprio equilibrio psico-fisico.