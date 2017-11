La fitoterapia per gli animali è un rimedio sicuro e naturale

Erede di una saggezza e di una sperimentazione secolare, la fitoterapia studia le piante e i loro principi attivi per trattare e prevenire patologie di svariato genere. Con il ritorno alle terapie naturali e all'uso di rimedi “dolci”, stanno prendendo sempre più corpo studi e applicazioni che estendono l’impiego dei rimedi fitoterapici alle più comuni problematiche di salute di cani e gatti. Come per l'essere umano, anche in veterinaria i campi d'applicazione dei rimedi erboristici sono svariati come anche numerosi sono i risultati positivi che possono essere ottenuti. Ma che differenza c'è nell'azione del rimedio erboristico nell'uomo e nell'animale e quali sono le principali patologie che possono essere trattate con la fitoterapia?

I rimedi erboristici, i dosaggi

La fitoterapia in veterinaria

La fitoterapia e gli animali

L'apporto del veterinario è imprescindibile