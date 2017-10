Manuale di Fitoterapia

Manuale di Fitoterapia, Un manuale di veloce consultazione che presenta in modo schematico alcune delle possibilità di utilizzo della fitoterapia moderna. L'elenco delle affezioni più comuni è completato dalla proposta dei fitocomplessi consigliati per il relativo trattamento e dalla specifica delle modalità di utilizzo. Per finire, una panoramica dei fitocomplessi citati con le proprietà essenziali e le principali indicazioni.