Colesterolo

Da una ricerca compiuta preso l'Heart Research Laboratory, del Medical Hospital and Research Centre, di Moradabad, India, risulta che il colesterolo può esser controllato grazie alla resina contenuta in una pianta, il Guggul, della famiglia delle burseracee, con effetto ipolipidemizzante già conosciuto e sfruttato dalla medicina tradizionale indù. Lo studio riporta che gli effetti ipocolesterolemizzanti del Guggul associato alla dieta, dopo 36 settimane di trattamento, sono sovrapponibili a quelli dei normali farmaci di sintesi utilizzati per questa patologia. Il Gugul è risultato anchesì molto ben tollerato. Nei soggetti con ipercolesterolemia lieve e allo stato iniziale, l'assunzione di Gugul associato ad una dieta corretta può costituire dunque un valido aiuto per riportare i livelli di colesterolo ai giusti valori e per controllarne l'aggravamento. Si potrà così evitare, o comunque posticipare, l'assunzione dei farmaci di sintesi.