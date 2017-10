Flotte aziendali, le auto sostenibili sono sempre di più

Anche all'interno delle flotte aziendali la motorizzazione alternativa trova sempre più spazio. A dirlo è la ricerca “Flotte aziendali 2016” realizzata dall'Osservatorio permanente sulla mobilità Top Thousand promosso da fleet e mobility manager di aziende che complessivamente rappresentano un parco auto di oltre 31mila veicoli. Se il diesel rimane la scelta prevalente per quanto riguarda il carburante (81,6 per cento), inizia infatti ad aumentare nelle flotte la presenza di vetture più ecologiche. Le auto ibride rappresentano il 9 per cento, quelle elettriche il 4,4 per cento. Seguono Gpl e metano entrambe con un'incidenza dell'1,3 per cento. La ricerca ha rilevato anche come la conseguenza più diretta dell'incremento del numero di auto attente all’ambiente sia la riduzione di emissioni di anidride carbonica che è sotto soglia 120 g/km, dato peraltro in continua flessione e favorito anche dal frequente turnover dei veicoli come quelli a noleggio che vengono sostituiti mediamente ogni 48 mesi.