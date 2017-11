Fluire col Tai ji quan

Arte marziale, ginnastica per il benessere, meditazione in movimento... è come un vestito che ognuno può indossare a modo suo e per i propri obiettivi. Per ottenere dei risultati occorre però darsi un po' da fare! Ma non è poi così difficile: il movimento lento del Tai ji è piacevole e, se si resiste al primo approccio in cui ci si può sentire un po' goffi, si è ampiamente ripagati del tempo che gli si dedica. In Cina da generazioni lo usano come sistema per raggiungere uno stato di calma fisica e mentale. Molti sidedicano anche agli esercizi a due, con i quali imparano ad adattarsi ai movimenti dell'altro: il tui-shou, "mani aderenti" o "mani che spingono", è un eccellente sistema per accostarsi alla difesa personale e al combattimento senza rischi, e permette di rendere il corpo flessibile e pronto a reagire agli imprevisti. Le concatenazioni del Tai ji aiutano veramente a rilassarsi e a concentrarsi sui propri movimenti, sulla respirazione e sulla morbidezza: per qualche istante il flusso dei pensieri e delle preoccupazioni quotidiane scivola via per lasciare il posto alla sensazione di immersione nello spazio e nella nostra interiorità. Il corpo si risveglia a sensazioni nuove o sepolte in chissà quali memorie e l'energia ricomincia a fluire, libera e leggera, scaldando e vivificando ogni cellula dell'organismo. Paolo Magagnato Insegnante Tai ji quan