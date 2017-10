Ricetta: focaccia alle erbe aromatiche

Ingredienti bio per 4 persone 500 g di farina di grano duro 300 ml d'acqua 200 ml di olio extra vergine d'oliva 25 g di lievito di birra 15 g di sale 10 g di malto 3 rametti di rosmarino 2 cucchiaini di semi di sesamo qualche foglia di salvia Difficoltà: bassa Tempo di preparazione: 3 ore e mezza circa (compresa lievitazione) Preparazione Setacciare la farina e disporre a fontana. In un contenitore sciogliere in acqua tiepida il lievito, il sale e il malto. Attendere che si formi la schiumetta in superficie. Unire alla farina l'acqua, i semi di sesamo e impastare per 15/20 min. fino ad ottenere un impasto morbido ed elastico. Mettere a riposo il composto, coprirlo con un canovaccio e lasciarlo a lievitare per almeno due ore. Ungere una teglia con una parte di olio e fare un'emulsione con il restante e una pari quantità di acqua. Stendere uniformemente la pasta della focaccia nella teglia e spennellare abbondantemente la superficie con l'emulsione. Con le dita fare pressione come una sorta di massaggio per creare i caratteristici buchetti. Lasciare riposare per almeno un'ora, poi spargere qualche grano di sale medio/grosso sulla superficie e disporre le foglie di salvia e il rosmarino. Nel forno già caldo, infornare alla massima temperatura possibile per circa 10/15 minuti. Notizie e consigli La focaccia va cotta ad alte temperature, perfetto sarebbe il forno a legna. Con il forno di casa è buona cosa tenere aperto il meno possibile lo sportello per evitare dispersione di calore. Il vino giusto per accompagnare questa focaccia è il Vermentino di Matelica, dal gusto delicato, prodotto sulle colline attorno a Macerata.