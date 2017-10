Folco Orselli – MilanoBabilonia

Folco Orselli - MilanoBabilonia Se Folco non si fosse punto con quella famosa ?Spina? che trafigge polpastrelli e cuore, forse oggi non lo vedremmo nei panni di un ?Faust? che mimetizzato nei gialli e grigi dei Navigli osserva la vita di una Milano che, ammettiamolo, sembra sempre di più Babilonia. Ma ancora riflettiamo ?Babylon?; accezione rasta-fari e ?reggae-oriented? che sta per il ?sistema che svilisce la vita degli uomini? o la ?Babele dalla torre della discordia?. O ancora, la Babele che si crea durante la settimana del design o della moda con orde di modelline, spacciatori, coregrafi, buyers che intasano la città e per farne di tutto tranne che interessarsi della sua anima fatta di cultura e ospitaltà ai viandanti Ascoltiamo un altra volta le strade di Milano, raccontate da uno che questa città la ama profondamente, e se le strade comunicavano una tristezza melanconica da piano bar, più blues che bar, questa volta Folco esplode in un patchwork di colori fatto di funk, soul che diventa rock e addirittura prog. Fermi un attimo. Ma la voce roca da cantautore dannato? Svanisce perchè I testi siano chiari e diretti, svanisce per lasciare spazio al rock, agli arrangiamenti dei ?Cani scossi? che creano una ricerca sonora che (scuaste ragazzi) non pensavo gli appartenesse a questi livelli. Certo con molta più ironia, e Italianità ma non svaria molto da quella dei The Clash quando scrissero London Calling, solo che la allora il rock era ?la? strada . Folco invece, sceglie sonorità diverse per raccontare la sua storia. Per questo è una ?Babele?, anche l?album, solo che I Cani scossi nonostante le decine di lingue sonore usate si capiscono alla perfezione. Ed il punto sta proprio li, se si è uniti e con uno scopo si capisce se no, andiamo verso la rovina, e a quanto pare in questa Milano governata da abiti da sera e divani della brianza di finzione ce nè fin troppa. Non è polemica è amore, amicizia e rock n?roll. Punto. Tutti brani inediti tranne uno, Il Crogiuolo, traccia che risale al primo album ?La stripe di Caino? e scritto mentre Folco guardava le immagini del G8 di Genova e rivisitato nelle sue sonorità, una chicca che fara piacere a tutti coloro che continuano a cercare quell disco e che non c?è più; e che calza a pennello con il concetto di MilanoBabilonia. Una ricerca musicale completamente nuova per l?ensamble milanese che si trovano cosi, catapultati in un sound che sembra essere parte di loro da sempre; e che sembra condurli alle pendici della alta torre di ?MilanoBabilonia? E noi che qusta città l?amiamo veramente, mai come oggi ci ritroviamo dentro questo disco. FN