Folco Orselli stravince Musicultura

Nelle finali che si sono tenute questo weekend a Macerata, Folco Orselli si è aggiudicato non solo il superpremio finale, ma anche il premio della critica e quello per il miglior testo. Il premio Musicultura (ex premio Recanati) ha lanciato artisti come Amalia Grè, Patrizia Laquidara, Simone Cristicchi; e ora la conferma delle grandi qualità del cantautore milanese scoperto e lanciato da LifeGate Music. Sentiamo il racconto di Folco: È stata una cosa strana perché all'inizio mi hanno dato il premio come miglior testo, scelto dall'Università di Macerata, e sono andato sul palco per la premiazione; poi dopo un po' arrivano a chiamarmi dietro le quinte e mi dicono che ho vinto il premio della critica, e io felicissimo perché era quello cui proprio tenevo particolarmente, e di nuovo sul palco per la premiazione, le domande eccetera... poi riesco, ma dopo un po' arriva un'altra persona che mi fa: "hai vinto!", e io "sì sì, il premio della critica", "no, hai vinto!" "certo, il premio della critica... ce l'ho qua" "no, hai vinto il premio come vincitore assoluto del concorso Musicultura!" e lì c'è stato un urlo generale... penso di esser diventato il più antipatico di tutti con tutte quelle targhe tutte assieme! È stato bellissimo, una cosa meravigliosa! Anche perché siamo partiti in 1500, poi siamo scesi a 50, poi 16, poi 8, poi 4... e alla fine ho vinto io... a un certo punto mi sono messo a urlare "Adriana!" come Rocky nel film. Lo Sferisterio di Macerata, dove si tenevano le finali, poi è un posto meraviglioso, una specie di piccolo Colosseo, con un'acustica tale che anche se ti allacci la scarpa si sente nitido il rumore! Non a caso ci fanno la lirica senza microfoni. Un posto meraviglioso, di una magia pazzesca! www.folcorselli.it www.myspace.com/folcorselli p.s. e ricordiamo che Folco aprirà il concerto dell'Orchestra di Piazza Vittorio sabato 21 giugno a Roma (vedi l'altra pagina presente sul sito della radio)