Una mostra vivace Sandretto Re Rebaudengo

Lo spazio in via Modane sarà riservato anche in futuro alla ricerca e al pensiero dei più giovani, secondo la precisa volontà di Patrizia Sandretto, presidente e personaggio trainante della fondazione. Francesco Bonami, direttore artistico disegnato per la prossima Biennale delle Arti Visive a Venezia (2003), dirige il programma della fondazione. In questa prima esposizione ha dato spazio a 63 artisti che si sono espressi con i mezzi della scultura, pittura, video, installazioni, effetti sonori e lavori digitali. Particolarmente interessante il lavoro di Andrea Caretto "Malerbe", eseguito in video e in una installazione. Caretto ha invitato 16 persone ad una camminata lungo un percorso dalla periferia al centro di Torino. Ogni persona raccoglieva le diverse specie di piante che crescono ai margini della strada, le separava e le riuniva in piccoli mazzi a secondo del tipo di pianta, le indentificava con delle etichette riportanti il nome esatto della specie e il luogo di raccolta. A parte la straordinaria bellezza di queste erbe e fiori che passano comunemente per erbacce, salta all'occhio l'assurdità dell'atto di classificazione e controllo di una forma di vita spontanea e naturale come questa. Gea Casolare invece mostra col suo lavoro "Maybe in Sarajevo" come è fuori luogo pensare che esista un posto o una città che non appartiene al mondo intero. Nel 1998 ha scattato una sessantina di foto nella Sarajevo postbellica, concentrandosi su palazzi, scorci di strade, particolari di case e così via e ha colto l'assomiglianza e la contaminazione con le realtà di altre città come Vienna, Milano, Parigi, Barcellona ecc. Tutto dipende dallo sguardo e dal tipo di attenzione che una persona mette nell'osservare la realtà circostante. E' una mostra vivace, pieno di suoni e immagini che stimolano il visitatore a una percezione più libera, più tollerante e più colorata della realtà. Orari: martedì, mercoledì e domenica dalle ore 11-19, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 11-23. Indirizzo: via Modane 16, Torino. Rita Imwinkelried