Food sound system, non solo musica

Parliamo di food and music e di buone ricette mediterranee. Lo facciamo con l'autore di questo originalissimo libro, Daniele De Michele, di professione economista di giorno, in una società di consulenza, e dj di notte, a Roma. Viene da un paese del sud, nel Salento, dove ha "imparato a godere del rituale attorno alla preparazione in cucina, che non è semplicemente il mangiare, è accortezza verso i prodotti, attenzione verso i tempi lenti"... Viva in campagna, questa cultura in città s'è persa tra i ritmi frenetici. Perché non reimparare ad ascoltarli, magari con un buon sottofondo di musica? Tra queste pagine si spazia dalla descrizione di dischi storici o rari, di locali, di artisti scelti, originali e autentici... fino alle ricette. Altrettanto autentiche. Non possono non esserci le orecchiette con le rape, le "ricchiteddhe cu le rape", da cucinarsi con farina, acqua, olio e sale, facendole bollire nell'acqua delle verdure. Il miglior accompagnamento, un calice di Nero dei Conti Zecca, fatto con le uve negroamare, i Pixies, band di riferimento della scena indie rock americana, i Fugazi, e una leggiucchiata ad Alan Ford. Una focaccia di cicoria cinematica? Un piatto del Salento, la pasta è fatta con olio e farina, e l'olio è la base dell'alimentazione salentina. La cicoria selvatica si raccoglie un po' ovunque. La liason è con "So What?" di Miles Davis. Il punto in comune: "Penso che Miles utilizzasse il jazz per cogliere e descrivere un'emozione, una sensazione nell'aria". Il sottofondo scelto sono i Cinematic Orchestra, una band che si muove in un'atmosfera cupa e densa...