Formazione, fondamentale in Naturopatia

La vita di ogni essere umano, secondo l'ordinamento dato dalle leggi della Natura, possiede, da sempre, una coerenza causale, funzionale ed esistenziale, sia nelle sue manifestazioni sane, sia in quelle patologiche. Diviene pertanto indispensabile, oggi più che mai, introdurre nel panorama scientifico dominante una disciplina, la Naturopatia, che ha per oggetto la conoscenza stessa dell'uomo non solo come assemblaggio di strutture anatomiche regolato dalle severe leggi della biochimica e della fisiologia ma come Soggetto colto nella sua interezza. D'altro canto, come abbiamo ricordato in precedenza, le antiche "culture mediche di tradizione", pur non essendo edotte sulla composizione atomica della materia, sull'anatomia o sulle leggi chimiche e fisiche che governano la vita, disponevano di una profonda conoscenza del mondo naturale, frutto di millenari riscontri e verifiche che nel corso dei secoli hanno costituito l'"ars terapeutica". E' pertanto auspicabile che l'evoluzione della Medicina Olistica si identificherà nell'integrazione tra il Naturopata e il Medico Chirurgo, per questo motivo diviene sempre più importante l'aspetto "formativo" del Naturopata il quale dovrà sempre di più evolversi culturalmente al fine di poter interagire con il mondo medico scientifico. La formazione, quindi, quale elemento fondamentale della Naturopatia! E' pertanto auspicabile che le Università si facciano promotrici di Corsi di Formazione e di Perfezionamento in Naturopatia rafforzando così una "nuovo modo di pensare" privo di assurdi preconcetti e dicotomie. Una vera e propria Accademia dove regni il confronto costruttivo fra i diversi professionisti volto al miglioramento della qualità di vita dell'individuo moderno. Gianluca Favero