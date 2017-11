Forme organiche per l’acqua minerale

Tra tutte nessuna ha probabilmente la bellezza formale della bottiglia blu di acqua minerale dell'azienda gallese Ty Nant. L'aspetto più divertente, di rottura col passato, di questo prodotto è stato quella di presentare un prodotto puro e rinfrescante come l'acqua in un contenitore blu che fin dai tempi Vittoriani, per convenzione, veniva usato per contenere i veleni. Ma particolare è anche l'uso che si fa del contenitore vuoto: anziché finire, come qualsiasi altra bottiglia di vetro, in un centro di riciclaggio, i consumatori di quest'acqua subiscono il fascino della bottiglia e la usano in molti modi, a casa come in ufficio, come ornamento, vaso o altro, facendola diventare un oggetto di collezione. Per tutto il mondo si diffondono artigiani e artisti che a partire dalla bottiglia sviluppano la loro creatività. Il noto talento del design "organico", il gallese Ross Lovegrove ha disegnato una bottiglia d'acqua dalle linee fluide progettata per l'azienda gallese. "Fin dai primi schizzi ho capito di voler disegnare una forma che rappresentasse l'idea di acqua allo stato solido", racconta Lovegrove. Il processo di progettazione è stato lento e complesso: la difficoltà maggiore è stata prendere coscienza di quali sono le "forme" dell'acqua e dei suoi riflessi. Infine il passaggio più delicato: la verifica del progetto rispetto alle necessità del processo industriale, in grado di produrre al ritmo di 8 mila pezzi l'ora. L'esito? Un incredibile gioiello di bottiglia. La pecca? La bottiglia è realizzata in PET. Sarebbe stata troppo bella se fosse stata realizzata in vetro... Tomaso Scotti