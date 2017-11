Forum Nazionale Shiatsu

Lo shiatsu, nato in Giappone circa settant'anni fa, ha conosciuto in Italia una diffusione unica nel mondo. Diffusione non solo in termini numerici (si possono valutare in numero superiore a 10.000 i praticanti assidui, amatoriali e professionali e in un paio di milioni gli italiani che lo hanno "gustato" almeno una volta), ma anche qualitativa in termini di settori sociali coinvolti. Si pratica lo shiatsu nelle scuole, nelle carceri, nei centri anziani, in cliniche e ospedali, nei circoli culturali, negli alberghi e sulle spiagge, nei villaggi vacanze e nei centri psichici, nei c.r.a.l., nelle palestre e nelle piscine, nelle piazze e nei locali notturni, nelle discoteche, nei ristoranti, nei centri estetici, nelle aziende, nelle erboristerie e nei centri benessere, negli agriturismo.....e la lista potrebbe andare avanti all'infinito. Lo shiatsu italiano ha sviluppato nuovi contenuti e nuove tecniche, nel rispetto dei principi fondamentali tracciati dai maestri originari, ma dimostrando una capacità di evoluzione e approfondimento sconosciute nello shiatsu giapponese e di altri paesi; ha sviluppato anche solide strutture di formazione, divulgazione, associazionismo per gli operatori e per le scuole (vedi "la mappa dello shiatsu italiano" pubblicato in altra parte del portale), riviste e portali in grado di gestire in modo maturo il fenomeno, riducendo al minimo quelle "degenerazioni" opportunistiche ed affaristiche che spesso costituiscono un freno (e a volte il declino) di discipline valide. Per tutto questo lo shiatsu italiano si è trovato a costituire la punta di diamante di una nuova realtà, il nucleo solido di un nuovo settore, quello delle discipline bio-naturali, presenti in forma autonoma nella legge recentemente approvata in Piemonte e oggetto di leggi già presentate da tutti i partiti in altre cinque regioni italiane. Un settore nuovo, diverso e autonomo dal settore sanitario e capace di stravolgere la stratificazione ormai inadeguata nelle nostre istituzioni; che porterà a costituire un settore socio-educativo a fianco della previdenza e della sanità, finalizzato a costruire, con il coinvolgimento attivo dei cittadini, senza distinzioni tra "sani e malati", tra "normali e handicappati", tra "terapisti e pazienti" ecc.., una diversa idea di qualità della vita. In realtà questo settore già esiste ed è stato costruito da tutti coloro che si sono attivati in questi anni per diventare protagonisti del proprio benessere e da tutti coloro che offrono aiuto a quanti voglio fare altrettanto, fornendo consulenze, proponendo pratiche, costruendo strutture, erogando formazione utili a crescere sulla via della vita consapevole e dell'evoluzione cosciente. Appuntamento al 1° dicembre con centinaia di praticanti shiatsu insieme a naturopati, reflessologi, biopranoterapeuti e decine e decine di altri praticanti le discipline bio- naturali per costruire assieme una nuova, diversa qualità della vita.