Fotogallery: Tokyo Motor Show 2007

Tokyo Motor Show 2007 Tokyo da sempre è il Salone dove i protagonisti sono i prototipi. Le auto che verranno. E anche quest?anno la tradizione è rispettata. Audi Metroproject: in anteprima mondiale il concept anticipa le linee della futura A1 e come Tokyo esige si presenta con una versione ibrida a benzina di nuova generazione con il plug-in: la possibilità di ricaricare le batterie oltre che in movimento come accade ora anche in sosta ad una normale presa di corrente. Dal 2010. Honda CR-Z: compatta, sportiva e naturalmente ibrida, quasi a dimostrare che anche l?auto ecologica può trasmettere sensazioni ed emozioni alla guida. Honda Puyo: linea tondeggiante e carrozzeria morbida per attutire eventuali ?incontri? con i pedoni. Si guida con un joystick e i comandi escono dalla plancia solo quando l?auto è in moto. Motore elettrico alimentato da fuel cell ad idrogeno. Lexus LF-Xh: il concept lascia intravedere le linee della futura RX. Chiaramente ibrida. Probabilmente sarà la prima Toyota ad avere a bordo delle batterie al litio. Sempre che siano pronte. Mazda Premacy Hydrogen re Hybrid: nome lunghissimo per la nuova generazione di auto ad idrogeno di Mazda. La scelta della casa giapponese è uguale a quella di Bmw: niente fuel cell, troppo costose e ancora lontane da essere applicate su un?auto, ma idrogeno liquido che va ad alimentare un motore tradizionale. Pochi esemplari in leasing dal 2008. Mazda Taiki: il prototipo più affascinante del Motor Show. Nessuna tecnologia verde ma tanta aerodinamica che ne traccia la linea. Spettacolare. Mitsubishi i MiEV sport: piccola city car elettrica e sportiva. Duecento i chilometri di autonomia, 180 la velocità massima e solo 35 minuti per ricaricare all?85% le batterie. Sul mercato dal 2010. Nissan Pivo2: un abitacolo ruotante di 360° che rende vecchia la retromarcia, un robottino che ti parla durante il viaggio e ti tiene sveglio quando stai per addormentarti. Quattro motori elettrici sulle ruote che ne rendono indipendenti i movimenti. Che si vuole di più? Che arrivi presto. Toyota 1/X: come ridurre il peso senza diminuire le dimensione della vettura. La 1/X è realizzata in fibre di carbonio rinforzato che consentono all?auto di pesare solo 420 kg, la metà di una Smart. Alessandro Marchetti Tricamo