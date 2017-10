A.A.A. Cercasi fotografo per spedizione selvaggia

LifeGate, in collaborazione con ICEI presenta "Spedizione selvaggia", iniziativa dedicata ai fotoreporter. Il fotografo selezionato si aggiudicherà un viaggio in Amazzonia di due settimane per documentare con un reportage il progetto "Foreste in piedi" realizzato, grazie al sostegno di LifeGate, per tutelare e conservare 560 ettari nel cuore della foresta più importante al mondo. Il primo requisito richiesto ai candidati è quello di saper scattare belle foto, ma anche di essere in grado di affrontare il contatto con la natura più selvaggia, fatta di "scomode" notti nel buio della foresta, iniziazioni con gli Indios della regione e ore di trekking a piedi nel polmone più grande del pianeta. Only the brave: i fotoreporter avventurosi si possono candidare entro il 28 febbraio compilando il form sul sito spedizioneselvaggia.lifegate.it dove sarà richiesto l'invio del CV e di una foto che dimostri la loro abilità fotografica. Il fotografo prescelto/prescelta, verrà contattato entro il 4 marzo e dovrà essere pronto per partire il 18 marzo 2013! Trovi tutte le informazioni sul sito ufficiale spedizioneselvaggia.lifegate.it Sei pronto a partire?