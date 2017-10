Fotovoltaico integrato. Ad Ancona

L'integrazione architettonica del fotovoltaico nell'edilizia è la strada che il settore ha intrapreso per evolvere e migliorare sia dal punto di vista dell'estetica che delle prestazieni. Lo si è visto anche durante l'ultimo Solarexpo, a Verona.



E oggi il trend è confermato dalla realizzazione da parte di Energy Resources, azienda che ad oggi ha realizzato oltre 400 impianti per 70 MWp di fotovoltaico e 7 MW di geotermico, di una delle più grandi installazioni fotovoltaiche ad integrazione totale al mondo.



È stato infatti connesso alla rete elettrica un impianto a tetto da 7 MW, realizzato per il Gruppo Tontarelli, azienda leader nello stampaggio degli articoli casalinghi in plastica negli stabilimenti di Castelfidardo, in provincia di Ancona.



Grazie a questo impianto, che alimenterà l'intero sito produttivo di Castelfidardo, saranno evitate ogni anno l'immissione in atmosfera di circa 9700 tonnellate di CO2.



"Un progetto estremamente complesso che ha messo alla prova le capacità organizzative, progettuali e di lavorazione di Energy Resources e realizzato nei tempi prestabiliti", ha commentato Enrico Cappanera amministratore delegato dell'azienda.



"L'impianto - ha aggiunto - è il frutto di una forte sinergia tra cliente e fornitore e rappresenta una magnifica sintesi di tecnologia e valore estetico, elementi alla base di ogni nostro progetto: è in grado di produrre ogni anno oltre 7 milioni di kilowatt/ora di energia elettrica pulita, pari al consumo medio di circa 2400 famiglie, senza alcuna emissione inquinante e, grazie all'integrazione totale, senza alcun impatto visivo, anzi, aggiungendo eleganza ad un sito industriale. E questo grazie alla sfida che molti imprenditori sanno cogliere".



Il progetto ha visto inoltre l'impiego del brevetto Energy Resources "Barra a doppia T", realizzazione che trasforma la struttura di montaggio dei pannelli in sistema per la canalizzazione delle acque.