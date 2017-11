Fragmented City. Il corso per ripensare la città

Fragmented City è un seminario che rivolge particolare attenzione all?Europa ed in particolare alle regioni Balcaniche dell?Ovest, come esempio esplicativo di frammentazione territoriale e architettonica. Ognuna delle tre settimane del corso è dedicata ad un diverso tema: prima i Territori, poi le Architetture ed infine le Risorse naturali. Il workshop, concepito come un laboratorio di sperimentazione artistica e teorica, è condotto da artisti di rilevanza internazionale: diretto da Annie Ratti dal 1995, è organizzato e curato da Anna Daneri, Cesare Pietroiusti e Roberto Pinto, con il patrocinio del Comune di Como. I 20 giovani artisti che partecipano al corso, a Como dal 3 al 22 luglio 2006, già selezionati da una commissione scientifica, sono: AiPOTU (Norvegia), Giorgio Andreotta Calò (Italia) e Timea Anita Oravecz (Ungheria), Dafne Boggeri (Italia), Vesna Bukovec (Slovenia), Candice Jee (Australia), Alice Cattaneo (Italia), Ulrika Ferm (Finlandia), Gunndís Yr Finnbogadóttir (Islanda/Olanda), Michael Fliri (Italia), Emma Houlihan (Irlanda), Tara Kennedy (Irlanda), Inmi Lee (Corea), Emanuel Licha (Canada), Jonatah Manno (Italia), Alison Miller (USA), Jennie Moran (Irlanda), NeuroTransmitter (USA), Gastón Ramírez Feltrín (Messico/Italia), Matteo Rubbi (Italia), Eugenio Tibaldi (Italia), Nicola Toffolini (Italia). Il corso prevede un'attività quotidiana con Marjetica Potrc, approfondimenti teorici proposti dai curatori interni e tre conferenze aperte al pubblico, con Kyong Park (architetto e urbanista, giovedì 13 luglio presenta un incontro dal titolo Lost Highway Expedition) e gli Stalker (artisti, giovedì 20 luglio, introducono in progetto Distanze, insorgenze e appartenenze. Presagi di futuro oltrecittà). Per la prima volta nella storia del Corso, è in programma una giornata denominata Corso Aperto, in cui gli artisti partecipanti potranno presentare il proprio lavoro (video, performance, distribuzione di materiale) e creare un momento di scambio con il pubblico di Como. Questo evento si terrà il giorno 8 luglio, a partire dalle ore 17 e fino a tarda sera, nei locali della ex-Ticosa, dove si svolgeranno gran parte delle attività del CSAV. La conferenza della Potrc è prevista giovedì 6 luglio in Ticosa, in concomitanza con l?inaugurazione della sua mostra personale, Fragmented City. L?esposizione, volutamente intitolata come il Corso Superiore di Arte Visiva perché legata ai campi di indagine proposti durante il workshop agli allievi, ha come riferimenti ideologici l?analisi dell?allargamento della città, delle risorse energetiche, degli approvvigionamenti idrici e degli esperimenti di agricoltura urbana.

Appuntamenti. 6 luglio, ore 18.30, Marjetica Potrc, Fragmented City, spazio ex-Ticosa, Viale Roosevelt, Como 8 luglio, dalle ore 17.00, Corso Aperto, spazio ex-Ticosa, Viale Roosevelt, Como 13 luglio, giovedì, ore 18.30, Kyong Park, Lost Highway Expedition. La spedizione della strada perduta - un viaggio alla riscoperta del futuro, FAR, Lungo Lario Trento 9, Como 20 luglio, giovedì, ore 18.30, Stalker, Distanze, insorgenze e appartenenze. Presagi di futuro oltrecittà, FAR, Lungo Lario Trento 9, Como