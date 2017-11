Fragole a dicembre?

Frutta e verdura che non ci dicono a. Formaggi che sanno di plastica. Vini acidi. Orrendo quadretto! Eppure, purtroppo, la maggior parte dei cibi che mangiamo non ha più i suoi sapori genuini e veri. Perché? Perché non andiamo incontro agli alimenti nella loro naturale stagione, ma ci lasciamo sommergere da ciò che i supermercati ci offrono. Ogni stagione ha le sue prelibatezze, i suoi sapori e i suoi colori. Ogni stagione ha un regalo per noi. Qualcosa di tipico. Qualcosa per cui vale la pena di aspettare. Saper aspettare il momento giusto per godere di sapori e profumi unici. Ricordiamoci infatti che ogni cibo racconta ai nostri palati sapori particolari. Evoca atmosfere e sensazioni. Vogliamo davvero perdere queste emozioni? In questo libro Licia Granello ci aiuta a conoscere le stagioni in tutta la loro varietà di prodotti tipici. Ci regala anche delle gustose ricette per miscelare sapori e colori. Un libro utile e costruito molto bene. Peccato, forse, che manchi un po?di colore, qualche fotografia, a convogliare l?idea della salute, del benessere e dell?allegria che si possono trarre da un?alimentazione corretta e secondo natura. Da leggere, ma anche da mettere in pratica, per imparare che rispettare i tempi della natura fa bene anche al palato! Ad ogni alimento, la sua stagione. Perciò, come sottolinea il titolo, mai fragole a dicembre! Silvia Passini