Frammenti… di popoli

Un viaggio, questo libro. Un viaggio attraverso i popoli, attraverso il mondo. Attraverso le diversità. Un viaggio entusiasmante attraverso diverse culture e diversi modi di sentire il mondo e la natura. Già, la natura si sente. Ma forse troppo spesso lo dimentichiamo. Sentiamo solo il telefono, l' iPod, il rumore del traffico. Sfogliando questo libro attraversiamo i continenti, conosciamo caratteristiche, usi e costumi di diversi popoli. Conosciamo gli andini, l'etnia Padaung e le donne giraffa, i beduini. E ancora molti altri. Scopriamo usi e costumi, tradizioni. Sentiamo profumi, la natura, la terra. E rimaniamo incantati, leggendo, dall'armonia tra l'uomo e la natura che ci viene raccontata in questi "frammenti". Per l'uomo "tecnologico" tutto questo sembra così remoto, così impossibile. Ma perché? Oggi il pericolo più grande è che la diversità delle culture rischia di essere anata dal mondo globale, che come uno squalo mangia e ana ogni specificità ed ogni identità. E allora è importante conoscere e valorizzare queste culture perché come dice Moroni da loro "possiamo ancora per poco apprendere come utilizzare l'ambiente senza minare le basi stesse dell'esistenza". Se questo libro è un viaggio, come tale sicuramente arricchisce. Insegna a sentire ed amare la terra, la natura, le differenze. La loro importanza. Per imparare, per apprezzare, per sensibilizzare. Per sentire. E allora buona lettura. E buon viaggio!