Francesca Teresa Di Terlizzi

Francesca Teresa Di Terlizzi Esperta di estetica naturale, riflessologa, aromaterapista, master in massaggio ayurvedico. Relatrice in convegni ed insegnante in corsi professionali sull'estetica naturale e psicosomatica. Autrice di numerosi articoli relativi anche a trattamenti specifici per donne in stato di gravidanza. Nota per l'utilizzo di prodotti esclusivamente naturali di origine solo vegetale e quasi tutti preparati all'istante per le diverse tipologie ed esigenze delle clienti, molte del mondo della moda e dello spettacolo. Responsabile del Centro di Estetica Naturale L'Agata, in via Roma 22 a Sirmione (Bs) tel 030 9904101