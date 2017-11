Francesco Clemente 1978-1990

Le opere presentate in questa mostra sono eseguite con diverse tecniche: si distinguono per qualità i pastelli su carta realizzati nella prima metà degli anni ?80, ma compaiono anche l?olio, la gouache, il carboncino a testimoniare il poliedrico utilizzo di mezzi espressivi adottati dall?artista. Francesco Clemente è napoletano di nascita e nomade per vocazione, ha viaggiato parecchio anche in India e ha sviluppato un felice cortocircuito fra Oriente e Occidente. Nelle opere è spesso evocata la presenza fisica dell?artista, del suo corpo come strumento attraverso il quale si stabilisce una relazione osmotica tra l?Io creativo e il resto del mondo, l?Altro da Sé: l?artista è lì attraverso cui in uno proprio corpo attraverso cui, in uno scambio costante tra interiore e esteriore, tra fisico e psichico, si creano reazioni tra culture, storie, pensieri diversi. In particolare, molto interessanti, è una serie di diciotto tavole Story of my country realizzate a china e gouache su carta, con un tratto talmente preciso da sembrare una miniatura. Un?opera raffinata e fantastica con immagini di chiaro influsso orientale commissionate dall?artista ad artigiani indiani che hanno eseguito l?opera con la supervisione dell?artista. Sonia Tarantola Paolo Curti/AnnaMaria Gambuzzi & Co. Via Pontaccio, 19 ? Milano Orario: da lunedì a venerdì dalle 11 alle 19. Sabato su appuntamento Ingresso libero