Francia, tracce di glifosato nel 53 per cento degli alimenti

Ancora una volta, per l’ennesima volta, il glifosato è finito sul banco degli imputati. Nei giorni scorsi, un autentico scandalo è esploso in Francia, dopo che la molecola utilizzata per produrre il pesticida Roundup (della multinazionale Monsanto) è stata ritrovata in oltre la metà di una trentina di prodotti alimentari estremamente comuni nella nazione europea.

La molecola presente in legumi, cereali e anche nella pasta italiana

Ad aprile test sulle urine di volontari: glifosato nel 100% dei campioni