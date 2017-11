Franciacorta Docg Brut Satèn

Sono così nati i Poderi di Ghiaccioforte in Maremma, la Tenuta del Barco nel Salento e Pievalta, nel cuore dei Castelli di Jesi. Tutti i vigneti Barone Pizzini, in Franciacorta, Toscana, Marche e Puglia sono coltivati con i metodi della viticoltura biologica, adottati come garanzia di qualità, tipicità e salute. Il Franciacorta Docg Brut Satèn Millesimato 2004 è un vino dal colore giallo intenso con riflessi dorati di ottima brillantezza. Nel bicchiere rivela una spuma intensa, fine e persistente. Come pure il perlage che sale insistentemente dal fondo del bicchiere. Al naso si scopre un vino molto intenso e profumato, con gradevoli note fruttate che richiamano gli agrumi, l'ananas e il pompelmo. Intense sono anche le note di lievito che però non sovrastano quelle fruttate. In bocca il vino appare fresco grazie a una giusta acidità e a un buon grado di effervescenza. Il retrogusto risulta piacevolmente amarognolo e di ottima persistenza. Un vino che colpisce non per la potenza ma per la grande eleganza. Si abbina molto bene a piatti di pesce crudo o crostacei. Prezzo enoteca 25 euro Gradazione alcolica 12,5% Bottiglie prodotte 25.000 Barone Pizzini Via Brescia 3/a 25040 Corte Franca (Bs) tel.: +39.030.9848311 fax: +39.030.9848323 email: info@baronepizzini.it Sito: www.baronepizzini.it A cura di Il Mio Vino