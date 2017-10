Fran

Hollande ha precisato che abbiamo l'obbligo di proteggere il nostro pianeta per le generazioni che verranno. "Se non agiamo, se non facciamo nulla, se non investiamo, possiamo star certi che andremo incontro a una catastrofe molto presto. Possiamo agire insieme per creare un mondo rinnovabile", ha detto ai delegati presenti.

Anche la presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha dichiarato alla platea del Wfes 2013 che i paesi industrializzati hanno una responsabilità maggiore di quelli in via di sviluppo e che quindi devono essere i primi a dare l'esempio tagliando le emissioni di CO2. Al summit sono attesi fino al 17 gennaio circa 30mila delegati, inclusi politici, uomini d'affari e scienziati.