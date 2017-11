Freeduck Wheel, la ruota che rende elettrica anche la tua bici

Ducati Energia punta sulla "ruota a pedalata assistita" con Freeduck Wheel. L'azienda bolognese ha deciso di puntare sulla tecnologia anche per le biciclette, come questa ruota che rende qualsiasi bicicletta un mezzo a pedalata assistita. Un investimento interessante per chi ogni tanto decide di cambiare modello di bicicletta oppure ne acquista più modelli: in questo modo potrà trasferire Freeduck Wheel su ogni mezzo compatibile. Una bici da città per andare a lavoro o per arrivare ad eventi vestiti eleganti, così come una bici con seggiolino per portare i figli a scuola senza sudare più del necessario possono essere solo alcune delle situazioni in cui l'acquisto di Freeduck Wheel può ritornare più che utile.

Freeduck Wheel: caratteristiche

Quanto costa Ducati Freeduck Wheel? Ecco il prezzo