Freerunning. Trova la tua disciplina

Sébastien Foucan da bambino, insieme agli amici, correva, saltava e giocava a Lisses, nella banlieue parigina. La sfida era quella di muoversi in modo diverso in città, evitando di camminare sui marciapiedi come tutti gli altri. E' così che a poco a poco prendeva vita una disciplina: il parkour, letteralmente "corsa ad ostacoli". Da lì, con un'attenzione all'individuo, alla sinuosità dei suoi movimenti e alla loro spettacolarità, si affinò il freerunning. Da un'attività meramente fisica, è maturata così un'attività spettacolare, l'arte del movimento e dell'azione. Certo, senza conoscenza, pratica e allenamento il freerunning è un'attività molto pericolosa, tanto che Foucan lo specifica in apertura del libro: non ci si improvvisa freerunners. E' un libro che miscela sequenze fotografiche, che danno subito l'immagine di spettacolarità e plasticità, con piccoli consigli di vita quasi zen, come se le regole della disciplina fossero delle regole universali per uno stile di vita migliore, ecologico, fondamentalmente basato su una consapevolezza e una conoscenza del proprio corpo e delle proprie risorse. Con questo libro infatti Foucan, che ha dato prova della sua abilità artistica anche nel film "Casino Royale" e nel video "Jump" di Madonna, vuole insegnare non solo la disciplina fisica, ma anche le basi che la sorreggono e le permettono di esistere: "il freerunning è un'arte che permette alla gente di crescere fisicamente e spiritualmente secondo il proprio percorso, non quello della società". Un libro da leggere, da guardare, da sfogliare. Incuriosisce, fa davvero sentire la fisicità: "la tua vita come una strada, le tue sensazioni come guida, il tuo corpo come veicolo".