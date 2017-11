Frittelle di mele

Ingredienti frittelle per 4-6 persone 6 mele 3 cucchiai di zucchero 1 cucchiaino di cannella olio extra vergine di oliva Per la pastella: 100 ml di birra o acqua minerale frizzante 2 cucchiai di zucchero di canna 100 ml di latte di riso o di avena 4-5 cucchiai colmi di farina 2 uova 1 presa di lievito per dolci 1 presa di sale Preparazione sbucciare le mele e togliere il torsolo, lasciandole intere. Tagliare ad anelli di circa 1 cm di spessore. Mescolare la cannella con 3 cucchiai di zucchero e spolverare le mele con la miscela. Lasciarle riposare per mezz'ora. Per la pastella: mescolare tutti gli ingredienti, uno dopo l'altro, sbattendoli con una frusta fino ad ottenere un impasto omogeneo. Immergervi le fettine di mele. Friggere in abbondante olio bollente finché saranno ben dorate. Passarle nella miscela di cannella e zucchero ancora calde. Servire con crema di vaniglia e qualche frutto di bosco. Varianti Si possono utilizzare le banane al posto delle mele Notizie e consigli Per una buona frittura è importante scegliere l'olio giusto: l'extra vergine di oliva e l'olio di arachide sono ottimi. Anche quello di sesamo (spremuto a freddo) andrebbe benissimo, ma è difficile da trovare e piuttosto costoso. Da evitare invece l'olio di girasole, molto sensibile al calore, e gli oli di semi vari, di cui non si conosce la composizione.