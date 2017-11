Frumento biotech: si litiga in USA

È stato rovente, ed ha avuto come protagonista il grano geneticamente modificato, l'incontro annuale fra i gruppi industriali americani produttori di frumento, che si è svolto ai primi di febbraio ad Albuquerque (USA). Al centro del dibattito il primo grano transgenico prodotto dalla Monsanto, che ha appena terminato la procedura di autorizzazione in Canada e negli Stati Uniti. Il grano Roundup Ready si va dunque ad aggiungere all'offerta di colture biotech della multinazionale americana. Scarso però è stato l'entusiasmo degli stessi agricoltori statunitensi, consapevoli delle fortissime resistenze manifestate verso questo tipo di coltura non solo dalle associazioni ambientaliste, ma anche da una larga fetta di consumatori, specie europei. Gli stati americani che maggiormente producono frumento hanno già minacciato di richiedere delle moratorie per evitare il grano transgenico, mentre numerosi sono i coltivatori convenzionali o biologici che temono ripercussioni anche sui propri raccolti. Ma Monsanto Co. ha annunciato il 25 febbraio di aver ottenuto l'approvazione finale per una nuova varietà di grano transgenico. Sarà commercializzato in primavera negli Usa. Il grano geneticamente modificato, chiamato "YieldGard Rootworm", contiene un tratto genetico di un microbo del suolo. La proteina transgenica prodotta dovrebbe essere nociva per le larve dei vermi delle radici. Il lancio iniziale sarà nell'area del Colorado, del Kansas e del Nebraska. Monsanto spera di intensificare la produzione di semi transgenici per arrivare a coprire 5-6 milioni di acri entro il 2005. Stefano Carnazzi