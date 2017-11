Fuel Cell Marathon

Fuel Cell Marathon Il futuro del sistema energetico globale sarà a detta di tutti, esperti e non, dell'elemento più semplice dell'universo: l'idrogeno. E' ragionevole credere che la prima introduzione dell'idrogeno si avrà nei trasporti, uno dei settori di consumo energetico che contribuisce più degli altri all'inquinamento atmosferico. In quest'ottica quasi tutte le case automobilistiche mondiali stanno investendo risorse finanziarie per lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie legate all'uso dell'idrogeno. E' per questo che oggi vogliamo presentarvi una maratona speciale: da Hammerfest in Norvegia a Cabo da Roca in Portogallo, il punto più a ovest del continente Europa. 10.000 km e 14 nazioni attraversate, con il prototipo, alimentato ad idrogeno, HydroGen3 di OPEL - GM. La Zafira dal cuore "blu" è partita il 3 maggio da Hammerfest e raggiungerà Cabo da Roca il 10 giugno in 20 tappe, percorrendo una media di 500 Km al giorno su strade e autostrade assolutamente normali. Si ferma con il suo laboratorio viaggiante in 14 città europee dove ci sarà la possibilità di interagire con i tecnici di GM dando l'opportunità a tutti di conoscere da vicino i sistemi fuel cell e l'uso dell'idrogeno come combustibile. Non è il primo esperimento che coinvolge questo prototipo: un identico esemplare è in circolazione dal maggio del 2003 a Tokyo e sei sono in strada a Washington. Ma cosa si nasconde sotto il cofano di Hydrogen3' Ben 200 celle a combustibile collegate in serie, racchiuse in uno stack, nelle quali idrogeno e ossigeno reagiscono in un processo elettrochimico generando energia elettrica e vapore acqueo. Questa energia è utilizzata in un motore elettrico che ha la potenza di 60 kW / 82 cv. L'unità propulsiva, con una coppia massima di 215 Nm, porta silenziosamente la Zafira, o HydroGen3, da 0 a 100 km/h in circa 16 secondi, con una velocità massima di 160 km/h. Le emissioni al tubo di scarico sono composte solamente da vapore acqueo e una piccola percentuale di azoto. Attualmente per alimentare un veicolo con idrogeno ci sono due possibilità: utilizzarlo in forma liquida oppure in forma gassosa. Per la vettura impegnata in questa maratona GM ha deciso un'alimentazione con idrogeno liquido stoccato a bordo in serbatoi super-isolanti per le bassissime temperature (ndr l'idrogeno diventa liquido alla temperatura di - 253 °C). Ma altri prototipi simili sono stati invece equipaggiati con serbatoi ad alta pressione in materiale composito al carbonio per contenere idrogeno gassoso alla pressione di 700 bar. Questo sistema di stoccaggio a bordo ha avuto la certificazione a 700 bar del TÜV (Ente di controllo tecnico tedesco) in Germania e già risponde agli standard americani, nonchè ai futuri standard europei per la circolazione su strada. Bisogna sottolineare che, avendo l'idrogeno una capacità di formare con l'aria miscele esplosive, le normative in questo caso, dovendo garantire la sicurezza a bordo del veicolo e dei futuri impianti di distribuzione, sono assolutamente rigorose. Ah dimenticavamo: la tappa italiana era Torino, piazza Duca d'Aosta, di fronte al Politecnico, il 4 giugno. Alessandro Marchetti Tricamo