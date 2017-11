Fuori a rubar cavalli

Trond, ormai sessantasettenne, torna negli stessi boschi norvegesi sul confine con la Svezia in cui nel 1948, durante l'adolescenza ha vissuto per un periodo col padre. Sua moglie è morta recentemente in un terribile incidente in cui lui si è salvato per miracolo e ora vuole stare solo, forse trovare un po'di quiete. Ma nelle vallate trova ad aspettarlo un passato sconosciuto, lasciato in sospeso, piccoli pezzi di storia da capire, assorbire e riordinare, vicende di suo padre e del suo amico Jon. Jon, l'amico che diceva a Trond "andiamo fuori a rubar cavalli", per andare a cavalcare i cavalli del vicino. Dire "rubare" in effetti era molto più avventuroso per due ragazzini, dava un'idea di rischio e di pericolo ed era perciò eccitante. Ma ora a più di mezzo secolo di distanza Trond scopre che la stessa frase veniva usata dal padre per indicare qualcos'altro, che col gioco non aveva nulla a che vedere. Jon, l'amico che una sera lasciò il suo fucile in casa, incustodito. Lo stesso con cui il fratellino Lars uccise il suo gemello. Una tragedia che ha sancito la fine di un'amicizia, quella di Jon e Trond. Un romanzo che, alternando i piani temporali e facendo spesso scivolare passato nel presente con dissolvenze quasi impercettibili, racconta la formazione di un ragazzino, racconta quell'attimo in cui smette di essere ingenuo per scoprirsi uomo. Ma queste pagine fanno capire che quel momento non appartiene esclusivamente all'adolescenza. Sì, quel momento in cui le certezze crollano per dimostrarsi temporanee verità personali, in realtà è il momento che sempre più spesso accompagna persone adulte, come il protagonista Trond.