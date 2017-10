Fuorisalone 2015. Dall’Università degli studi di Milano, nuova energia per la creatività

Anche quest'anno non poteva mancare l'evento organizzato da Interni, arrivato ormai alla sua 18ma edizione. Energy for Creativity la declinazione del 2015, che intende dare nuova linfa alla creatività, puntando al miglioramento dell'ambiente di vita delle persone e dell'intera comunità. Per questo Interni ha raccolto intorno alla cornice dell'Università Statale una serie di progettisti di fama internazionale e di aziende conosciute nel campo dell'innovazione e della ricerca, per sviluppare nuove proposte sia su scala domestica che globale. Artigianato, tecnologia e molti materiali classici come vetro, legno e acciaio.

Camera Chiara di Annabel Karim Kassar

Future Flowers di Daniel Libeskind

Black Hole di Steve Blatz e Antonio Pio Saracino

We love We care di Philippe Starck

Immagini © Rudi Bressa. Rendering Black Hole © Steve Blats, Antonio Pio Saracino. Disegno We Love We Care © Philippe Starck