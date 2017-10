Il futuro della mobilità sostenibile va in scena. Segui la diretta streaming

Come viaggeremo domani? Come funzionerà l’auto che guiderà da sola? A queste e ad altre domande cercherà di dare delle risposte Luca de Meo, membro del board di Audi che, in diretta questa sera, si confronterà sul palco dell'Audi City Lab di Milano con il ricercatore del Mit Paolo Santi e con il designer Clemens Weisshaar. L’appuntamento è alle ore 20 quando, da questo sito, sarà possibile seguire in diretta streaming l'intero evento. L’incontro-dibattito affronterà temi come la guida autonoma, i servizi di mobilità avanzata e il controllo remoto dell’auto, un talk show che affronterà a 360 gradi il tema “quattro ruote” declinato nelle sue possibili evoluzioni future. Sempre in diretta, ci sarà anche un’anteprima italiana della nuova Audi Q7 e-tron, ossia la versione plug-in ibrida della seconda generazione della suv tedesca. Attesa sul mercato a inizio 2016, sarà equipaggiata con un diesel V6 3 litri da 258 cv affiancato da un motore elettrico da 94 Kw e 350 Nm integrato nel cambio automatico a otto marce. Dotata di trazione integrale, con un’autonomia elettrica di 56 km, la nuova Q7 e-tron adotta batterie da 17,3 kwh ricaricabili in due ore e mezza.