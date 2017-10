G7 Trasporti di Cagliari, il Grab di Roma è ambasciatore del cambiamento

La mobilità ciclabile italiana diventa protagonista nel mondo. Il Grande raccordo anulare per le biciclette di Roma (Grab), infatti, è stato premiato come ambasciatore del cambiamento nel settore della mobilità su oltre quattrocento tra progetti e buone pratiche sul tema della sostenibilità applicata alle infrastrutture e ai servizi legati alla mobilità. Il riconoscimento è stato dato in occasione del G7 Trasporti di Cagliari. Il G7 di Cagliari si tiene il 21 e 22 giugno. È il settimo in Italia quest'anno in quanto il nostro governo è presidente di turno di questo vertice che riunisce i sette paesi più industrializzati al mondo. Il tema scelto dalla presidenza italiana è “Riscoprire il valore sociale delle infrastrutture” e riguarda argomenti legati al valore sociale delle infrastrutture per la mobilità: accessibilità, equità, coesione sociale e sostenibilità. In questo contesto rientra pienamente il Grab, in quanto struttura ciclabile e pedonale che ha tra i suoi obiettivi quello di favorire l'accessibilità della ciclovia alle persone con problemi di disabilità.

Premio del G7 trasporti al Grab, la selezione

G7 Cagliari, gli obiettivi degli ambasciatori della mobilità